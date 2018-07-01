Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'nci yıldönümü İstanbul Beşiktaş ve Şile'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemilerden, kutlamalar kapsamında su takı yapıldı. Düzce, Antalya ve Muğla dahil çok sayıda il de de törenler düzenlendi.

Hem kulağa hem göze hitap ettiler, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutladılar.Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92.yıldönümü Beşiktaş sahilinde ve Şile'de törenle kutlandı.Beşiktaş'da İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trampet Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı gösteri yaptı.Marmara Denizinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemilerle su takı oluşturarak renkli görüntüler oluşturdu.Şile'de ise deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bırakıldı.Yurt genelinde yapılan kutlamaların bir diğer adresi de Düzce oldu.Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında kürek yarışları yapıldı.Liman mevkiinde yapılan etkiliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 200 sporcu kıyasıya mücadele etti.Takım halinde Karadeniz'de kürek çeken sporcular, rakiplerini geçmek için ter döktü.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan Antalya'daki kutlamalar ise Kaleiçi Yat Limanında devam etti.Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, denize çelenk bırakma töreni öncesinde yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk Limanlarının işletilmesi hakkının geri alındığını hatırlattı.Tören sonrası Antalya Limanı açıklarında demirleyen TCG Barbaros F 244 Türk Savaş Gemisi, ziyaretçilerini kabul etti.Savaş gemisini ziyaret eden vatandaşlara, gemi mürettebatı tarafından bilgi verildi.Muğla'nın Datça ilçesinde tören düzenlendi.Törende Sahil Güvenlik Komutanlığınca hurdaya çıkarılan gemi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırıldı.Kargı Koyu yakınlarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 28 yıllık TCSG-52 gemisi, Marmaris Deniz Ticaret Odası'nın katkılarıyla konvoy eşliğinde batırılacağı Çetisuyu açıklarına götürüldü.Açığa çekilen gemi su pompalanarak batırıldı. Geminin 18 metre derinlikteki zemine batması, alkış ve tekne kornaları eşliğinde yaklaşık 20 dakika sürdü.Datça Akvaryum Koyu açıkları Çetisuyu mevkisinde batırılan, Sahil Güvenlik Komutanlığınca hurdaya çıkarılan 14 metre uzunluğundaki geminin, dalış turizmine ve resif oluşumuna katkı sağlaması amaçlanıyor.