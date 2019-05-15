Türkiye'nin Anadoluyu çevreleyen 3 denizde gövde gösterisi sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın bizzat yönettiği tatbikat kapsamında Kuzey Ege'de denizaltı ve deniz üstü savunma harbi eğitimi yapıldı.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı başlayan Denizkurdu-2019 tatbikatı sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tatbikatı bizzat yönetiyor.



Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından dün ayrılan savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Saros Körfezi'ndeki sahaya birlik halinde intikal etti. Kuzey Ege'de senaryo gereği denizaltı savunma harbi gerçekleştirildi.



Sea Hawk’ların da bulunduğu son teknolojik 4 deniz helikopteri, tanziri düşman denizaltısını bulmak için eğitime katıldı. Helikopterlerin bölgede sonar daldırması göz doldurdu.



Tatbikatta denizaltının helikopterler tarafından tespit edilmesi üzerine diğer savaş unsurlarıyla hücum yapıldı. Başarılı bir hücumun sonucunda düşman denizaltısı batırıldı.



Tatbikat sahasında yerini alan TCG Salihreis Fırkateyni ve diğer gemiler su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen "Albatros" ile atış yaptı. Koordinatları belirlenen hedef, 10 salvo top atışıyla imha edildi.



Tehdit unusuru dronelar, radar sistemleriyle belirlenerek yok edildi. Tatbikat başarıyla sonuçlandı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor.



Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek.



Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.



ulusal.com.tr