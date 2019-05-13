Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019 başladı. Üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katıldığı tatbikattın ilk saatlerinde, Aksaz Körfezi'nde gövde gösterisi yapıldı

Fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri... Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan Denizkurdu-2019 başladı.



Denizkurdu-2019 Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek.



Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan donanma unsurları Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.



Fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. Akdeniz sularında ilerleyen Edremit fırketeyni, mayın taraması ile seyrine devam etti.



Güvenlik sahasına giren terör unsuru bir helikopter de yakın hava savunma silahıyla etkisiz hale getirildi.



Ardından denizaltı harbi eğitimi gerçekleştirildi. Senaryo gereği bölgede bulunan düşman denizaltısı Sonar ve deniz karakol uçağıyla tespit edildi. Koordinatları belirlenen düşman denizaltısı fırkateynlerden atılan torpidolarla imha edildi.



Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı yapılacak. "Şimşek" adı verilen yüksek süratli insansız hava ve "albatros" adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.



Tatbikatı ve atış safhalarını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyni'nden takip ediyor. Tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.



ulusal.com.tr

