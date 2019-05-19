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Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde, şiddetli deprem meydana gelen bir ülkeye gönderilen ekiplerin enkazda arama ve kurtarma çalışması eğitimi gerçekleştirildi.

İskenderun'daki tatbikatta senaryo gereği, şiddetli deprem sonrası tüm ulaşım ve iletişim alt yapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesince deniz yoluyla gönderilen Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile 112 Acil Servis, Türk Kızılay, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri enkazlarda çalışma yaptı.

Hızla bölgeye intikal eden ekipler, enkaz altında kalan yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağladı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar da ilk müdahale yapıldıktan sonra sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ekipler, enkazdaki cesetleri de çıkarttı.
Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Öte yandan, arama kurtarma görevlilerinden bazılarının boynunda, üzerinde Gölcük depreminin meydana geldiği 17 Ağustos 1999 tarihi ile "Unutmadık ders aldık" yazısının olduğu künyenin bulunduğu görüldü.

Senaryo gereği, tüm ulaşım ve iletişim altyapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden gönderilmek istenen personel ve malzemeyi taşıyan TCG İskenderun Gemisi dün Mersin Limanından, tatbikatın diğer safhasının gerçekleşeceği Hatay'ın İskenderun ilçesine yola çıkmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Denizkurdu-2019 #Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
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