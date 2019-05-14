Denizkurdu-2019 Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin vazgeçilmez hayati çıkarlarını koruma önceliği taşıyor. Doğu Akdeniz'de sular ısınırken Kıbrıslı deneyimli diplomat Ahmet Zeki Bulunç bölgedeki gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi

Ana vatanı çevreleyen 3 denizde eş zamanlı yapılan Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı, Dosta güven, düşmana korku salıyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç devam eden tatbikatı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Türkiye'nin kararlılığına dikkat çekti.



Bulunç, Amerika, İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin denizlerdeki haklarını gasp etmeye çalıştığını söyledi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik Atlantik sisteminden gelen tepkileri de değerlendirdi Bulunç. "Türkiye sondaja devam etmeli" dedi.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN



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