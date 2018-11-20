Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu.



Dün sabah saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan eğitim uçağının Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.



Bölgeye gönderilen ekipler uçağın enkaza ulaştı.



Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.