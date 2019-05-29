banner1005
TGB'ye büyük destek
TGB'ye büyük destek
Metro İstanbul duyurdu: Sefer yapılamıyor
Metro İstanbul duyurdu: Sefer yapılamıyor
Pençe Harekatında 2 asker yaralandı
Pençe Harekatında 2 asker yaralandı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 11 adreste 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün eğitim yapılanması için harekete geçti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri başsavcılığın talimatıyla düğmeye bastı. Soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün eğitim yapılanmasında olduğu belirtilen 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde 7 sahte kimlik, 40 bin lira, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.