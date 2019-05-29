Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 11 adreste 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün eğitim yapılanması için harekete geçti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri başsavcılığın talimatıyla düğmeye bastı. Soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütün eğitim yapılanmasında olduğu belirtilen 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların ikametinde 7 sahte kimlik, 40 bin lira, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.





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