İzmir'in düşman işgaline karşı bağımsızlık mücadelesi için halkın ilk kez sokaklara çıktığı Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele günü kutlandı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları 100 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğindeki yürüyüşü canlandırdı.

15 Mayıs Milli Mücadele Günü Denizli'de anıldı.



İzmir'in 15 Mayıs 1919'da düşman işgalinden 4 saat sonra Denizli'de halk ayaklandı. İşgal haberinin yazılı olduğu telgrafı alan Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde halk yürüyüşe geçti, mücadelenin ilk kıvılcımlarından biri yakıldı.



Düşman işgaline karşı halkın sokaklara döküldüğü 15 Mayıs, Denizli'de Milli Mücadele Günü olarak kutlanıyor.



Mücadelenin 100 'üncü yılında daha anlamlı gelen 15 Mayıs'ta kentte tarihi yürüyüş yeniden yapıldı.



Şiir ve oyunların ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir konuşma yaptı.



Zolan, konuşmasında, Milli Mücadelenin bugün daha anlamlı hale geldiğini vurguladı.







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