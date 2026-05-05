Denizli'de bir kuyumcu 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Denizli'nin Çivril ilçesinde sarraflık yapan S.Ç.'nin, müşterilerine ait 100 kilogram altınla kayıplara karışması bölgede büyük paniğe yol açtı

Toygu Ökçün
Cuma gününden beri kapalı olan dükkanda polisin yaptığı incelemede sadece 25 kilogram altın tespit edilirken, şüphelinin yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Mağdur vatandaşlar hukuk mücadelesine hazırlanırken, emniyet güçleri olayın perde arkasını araştırıyor.

CUMA GÜNÜNDEN BERİ KEPENKLER KAPALI

Çivril'de uzun yıllardır esnaflık yapan sarraf S.Ç.'nin iş yerini birkaç gündür açmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine müşteriler durumu polise bildirdi. Müşteriler tarafından emanet edilen altınların akıbeti belirsizliğini korurken, emniyet ekiplerinin dükkanda yaptığı aramada geride sadece 25 kilogram altın kaldığı belirlendi.

100 KİLOGRAM ALTINLA KAÇTI: KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram altınla kayıplara karıştığı öne sürülen şüphelinin yurt dışına çıktığı tespit edildi. Olayın ardından S.Ç. hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda vatandaş, adli makamlara başvurarak hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

