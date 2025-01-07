Denizli'de traktör faciası: Sürücü hayatını kaybetti

Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde Bekir Bilgiç (62) idaresindeki 20 AKS 427 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde sürücü Bekir Bilgiç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bilgiç'in cesedi otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.