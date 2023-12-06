Deprem Anında Denizden Yükselen Duman Tartışma Yarattı

Bursa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler tartışmalara neden oldu. Görüntülerde deprem anında denizden dumanlar yükseldiği görüldü.

Deprem Anında Denizden Yükselen Duman Tartışma Yarattı
Deprem Anında Denizden Yükselen Duman Tartışma Yarattı

Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin olduğu gün ve saniyelerde kaydedilen görüntülerde, denizin ortasından beyaz bir dumanın çıkarak yükseldiği görülüyor.

Deprem Anında Denizden Yükselen Duman Tartışma Yarattı - Resim : 1

Geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

Deprem Anında Denizden Yükselen Duman Tartışma Yarattı - Resim : 2

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü. Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bursa # deprem
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