Deprem bölgesi için kritik uyarı: Kesinlikle yapmayın!

"3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

10 ilimizde şehirlerimizin büyük dönüşüm işini başlatmış oluyoruz. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Adana'mızda da bu kapsamda ağır hasarlı tespit edilen yine ileride orta hasarlı konutlara ilişkin de vatandaşlarımızın dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız. Talepler doğrultusunda devletimiz her türlü desteği vatandaşlarımıza verecektir."