Deprem bölgesi için kritik uyarı: Kesinlikle yapmayın!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi için kritik bir uyarı yaptı. Kurum, 84 bin 726 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini bu nedenle hasarlı binalardan eşya alınmaması gerektiğini konusunda uyardı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Kurum'un konuya ilişkin açıklamaları;
"AĞIR HASARLI KONUTLARDAN EŞYA ALMAYIN"
"Taşınma süreçlerini de koordinasyon merkezlerinden yöneteceğiz. Ağır hasarlı konutlardan eşya alınmaması konusunda uyarıyoruz. Valilerimiz taşınma süreciyle ilgili bilgilendirme yapacaklar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.
10 ilimizde şehirlerimizin büyük dönüşüm işini başlatmış oluyoruz. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Adana'mızda da bu kapsamda ağır hasarlı tespit edilen yine ileride orta hasarlı konutlara ilişkin de vatandaşlarımızın dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız. Talepler doğrultusunda devletimiz her türlü desteği vatandaşlarımıza verecektir."
"AFET KONUTLARININ İNŞASINA BİR AY İÇİNDE BAŞLANACAK"
"Adana'daki ağır hasar görmüş bilhassa merkezdeki Çukurova, Seyhan ilçelerimiz, yine bu manada burada hasar görmüş ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı Çukurova'daki Şambayadı bölgesini burada istişare ettik. Zemin etüdlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a yine ilçe merkezine en yakın en değerli, en kıymetli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız.
Seyhan'da konut yapımına ilişkin yer çalışmalarını sürdürüyoruz. Orada da inşallah en doğru yeri seçmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz."