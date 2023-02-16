Deprem bölgesinde kaç bina hasarlı? Bakan Kurum açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'dan deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, zemin ettütlerinin yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
- Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz.
- Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz.
"VATANDAŞIMIZI KONUTLARA EN KISA ZAMANDA YERLEŞTİRECEĞİZ"
Bakan Kurum, TOKİ'lerin sağlam olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:
- TOKİ konutları sağlam ve ayakta. Yeni konutlar da aynı hassasiyet ve detaylı çalışmayla yapılacak.
- Vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutlara en kısa zamanda yerleştireceğiz.
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