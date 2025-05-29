Deprem bölgesinde mücbir sebep süresi son kez uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mücbir sebep kapsamında desteklenen illerde süre uzatımına gittiklerini açıkladı. Ekonomim'e göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2025’e kadar uzatıldı. Bakan Şimşek, bunun bölgedeki mükelleflerin yüzde 80’ini kapsadığını belirtti.

“SON KEZ UZATILIYOR” UYARISI

Şimşek yaptığı açıklamada, "Süre uzatımının kapsamına ayrıca basit usul mükellefler ile sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ve bu yerlerde 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler de giriyor. Yasanın verdiği son yetkiyi de kullanarak deprem bölgesinde yaklaşık 28 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz açısından 6 ay daha uzatacağız. Deprem bölgesindeki küçük işletmelerimizi desteklerken bu afetten etkilenen vatandaşlarımızı da mağdur etmiyoruz. Başta esnafımız olmak üzere bölgedeki tüm işletmelerimizin yanındayız, gelen talepler doğrultusunda süre uzatımı kararını aldık."

VERGİ VE ÖDEMELERDE YENİ TAKVİM

Mücbir sebep hali süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler ile yapılacak ödemeler için yeni takvim 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar E-defter oluşturma ve imzalama, E-defter ve berat dosyalarının sisteme yüklenmesi ve 2023-2025 motorlu taşıtlar vergisi taksit ödemeleri yapılabilecek. Şimşek’in açıkladığı bilgilere göre, uzatılan mücbir sebep hali kapsamında borçlanan mükellefler, 2 Şubat 2026’ya kadar başvuru yapmaları halinde borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirebilecek. Bu düzenleme, kamu alacakları ve yapılandırma kapsamındaki ödemeleri de içeriyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURULARI 2026’YA SARKTI

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında daha önce belirlenen başvuru süreleri de mücbir sebep kapsamında değiştirildi. Buna göre:

Başvurular 2 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek.

İlk taksit ödemeleri, 31 Mart 2026 Salı günü sonuna kadar yapılabilecek.

Diğer taksitler, aylık periyotlarla izleyen aylarda ödenecek.