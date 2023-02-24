Deprem bölgesinde yeni konutlar nereye yapılacak? İşte il il konut yerleri

TRT Haber'in haberine göre, meydana gelen depremler sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde konutların yapılacağı alanları belirledi.