Deprem bölgesinde yeni konutlar nereye yapılacak? İşte il il konut yerleri
Kahramanmaraş'n Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki deprem, 10 çevre ilde de büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma sebep olduğu illerde yeni konutların yapılacağı alanlar belirlendi.
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TRT Haber'in haberine göre, meydana gelen depremler sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde konutların yapılacağı alanları belirledi.
ADIYAMAN
Mart-nisan sonuna kadar Adıyaman'da yaklaşık 26 bin konutun yapımına şehrin rezerv alanlarında başlanacak. Kentte, 9 bin 896 da köy konutu yapılacak.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde toplam 2 bin 500 konut inşa edilecek.
Gölbaşı ilçesinde ise 5 bin konut inşa edilecek.