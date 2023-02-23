Deprem bölgesindeki 4 bin 500 nokta dikkat çekti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem, yakınlardaki 10 ili de etkiledi. Artçı depremler devam ederken, Hatay'da da şiddetli deprem meydana geldi. İşaretlenen 4 bin 500 nokta ise felaketi gözler önüne serdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen "asrın felaketi" yaşandı. Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkıldı.
İlk depremlerde büyük hasar gören Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, dünkü depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü.
Deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır olmak üzere 294 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık birimleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış durumda.
RENKLİ NOKTALAR SARSINTILARI TEMSİL EDİYOR
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin etkilediği bölgeyi gözler önüne serdi. Merkez "24 dakika önce meydana gelen depremdeki renkli noktalar hissedilen sarsıntıları temsil ediyor" sözlerine yer verdi.