Deprem bölgesindeki 4 bin 500 nokta dikkat çekti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen "asrın felaketi" yaşandı. Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkıldı.