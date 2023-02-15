Deprem dolandırıcılarıyla mücadele aralıksız sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap belirlendi. Bu sosyal medyaların 293 yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 78 kişiden 20'sinin tutuklandığı açıklandı.



Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 46 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatıldı.



Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili adli işlemler yapıldı.



Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların donduruldu.