Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu.
Hoogerbeets, atmosferik sinyalin son 10 saatte stabil olduğunu açıkladı.
5 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmediğini ifade eden Hoogerbeets, genel sismik aktivitenin 4 Ağustos tarihinden beri kritik gezegen geometrisi olmadığını söyledi.
O TARİHLER KRİTİK
Açıklamalarını sürdüren Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi.
Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
Yeni bir uyarıda bulunan Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi. Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı
Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu.