Yeni bir uyarıda bulunan Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi. Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı

Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu.



Hoogerbeets, atmosferik sinyalin son 10 saatte stabil olduğunu açıkladı.



5 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmediğini ifade eden Hoogerbeets, genel sismik aktivitenin 4 Ağustos tarihinden beri kritik gezegen geometrisi olmadığını söyledi.



O TARİHLER KRİTİK



Açıklamalarını sürdüren Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi.



Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr