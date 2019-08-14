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Deprem haberleri... Frank Hoogerbeets'ten son dakika deprem uyarısı geldi! "14-18 Ağustos tarihleri kritik"

Yeni bir uyarıda bulunan Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi. Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı

Deprem haberleri... Frank Hoogerbeets'ten son dakika deprem uyarısı geldi! "14-18 Ağustos tarihleri kritik"

Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu.

Hoogerbeets, atmosferik sinyalin son 10 saatte stabil olduğunu açıkladı.

5 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmediğini ifade eden Hoogerbeets, genel sismik aktivitenin 4 Ağustos tarihinden beri kritik gezegen geometrisi olmadığını söyledi.

O TARİHLER KRİTİK

Açıklamalarını sürdüren Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi.

Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #deprem #Frank Hoogerbeets
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