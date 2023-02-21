Deprem hakkında en çok sorulan 6 soru yanıt buldu
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremlerle ilgili en çok merak edilen 6 soruyu yanıtladı.
Dünyanın önde gelen jeolojik araştırma kurumlarından ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerden sonra kamuoyunun depremlere ilişkin merak ettiği soruları cevaplandırmak üzere çevrimiçi bir sayfa hazırladı.
Sayfada, "Depremler önceden bilinebilir mi? İnsanların doğrudan müdahalesiyle deprem üretmek mümkün mü? Hayvanlar depremi tahmin edebilir mi?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.
1- DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?
"Hayır. Ne "biz" ne de diğer bilim insanları bir depremi tahmin edemedi. Bunun bir yolu yok. Öngörülebilir gelecekte "depremlerin önceden tahmin edilmesini" de beklemiyoruz."
2- HAYVANLAR DEPREMİ TAHMİN EDEBİLİR Mİ?
"Bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmış bir olay ya da bulgu yok. Önemli bir depremden önceki olağan dışı hayvan davranışlarına dair elimizdeki en eski referans, MÖ 373 yılında Yunanistan'da yaşanan bir deprem hakkındadır. Hayvanların yıkıcı bir depremden önce garip davranışlar sergilediğine dair çok sayıda anekdot bulunmaktadır. Fakat bunlar bilimsel yöntemlerle kanıtlanamamıştır."
3- YER KABUĞUNDA MEYDANA GELEN DEPREMLER ARTTI MI?
"Hayır. Ancak gelişen teknolojiyle daha fazla sismik alet sayesinde daha çok sarsıntı kaydedilmektedir."