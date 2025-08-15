Deprem korkusu zirvede, hazırlık sıfıra yakın: Her 10 kişiden 8’i büyük tehlikenin farkında ama önlem almıyor
Areda Survey’in 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de deprem korkusunun rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i depremden korktuğunu belirtirken, yalnızca 2 kişi bu felakete karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.
Areda Survey tarafından 1.100 kişiyle yapılan araştırmada, toplumun yüzde 79,8’i kendini deprem tehdidi altında hissettiğini belirtti.
Bu oran, Türkiye’de şimdiye kadar ölçülen en yüksek deprem kaygısı seviyesi olarak kayda geçti. Ancak dikkat çeken nokta, bu yüksek farkındalığın pratik hazırlığa yansımaması.
DEPREM ÇANTASI OLANLARIN ORANI YALNIZCA YÜZDE 17,7
Araştırma sonuçları, olası bir afete karşı hazırlığın oldukça yetersiz olduğunu gösteriyor.
Deprem çantası bulundurduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 17,7’de kalırken, geri kalan büyük çoğunluk en temel hayati hazırlığa dahi sahip değil. Bu çelişki, Türkiye'nin afet bilinci konusunda ciddi bir eksikliği olduğunu ortaya koyuyor.
Katılımcıların yüzde 46,7’si oturduğu evin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. Buna karşın, yalnızca yüzde 28,2’si ev alırken ya da kiralarken depreme dayanıklılığı araştırdığını belirtiyor.
Üstelik yüzde 35,9’u bu konuyu hiç gündeme almadığını ifade ediyor. 2019’da evinin depremde yıkılacağını düşünenlerin oranı yüzde 41,9 iken, bu oran 2025’te yüzde 53,6’ya yükselmiş durumda.
Depremle mücadelede yerel yönetimlerin performansı da araştırmada sorgulandı. Katılımcıların sadece yüzde 19,9’u belediyelerin yeterli çalışmayı yaptığını düşünüyor.
Buna karşın yüzde 60,5’i, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüme öncelik vermesini istiyor. Ayrıca yüzde 65,3’ü yaşadığı bölgede yeterli toplanma alanı bulunmadığını ifade etti.
Araştırmaya katılanların yüzde 81,8’i, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmemesinin nedenini “ahlaki değerlerin yitirilmesi” olarak değerlendiriyor. Sadece yüzde 18,2’si ekonomik nedenleri öncelikli sebep olarak görüyor.
Deprem haberleri ve uzman uyarıları, toplumda bilinçten çok kaygı yaratıyor. Katılımcıların yüzde 34,4’ü bu uyarıların sadece kaygı oluşturduğunu belirtirken, yüzde 21,3’ü hem kaygı hem bilinç kazandığını, yüzde 30,2’si ise yalnızca bilinç kazandığını söylüyor.
Araştırma, 8 - 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) tekniğiyle, Areda Survey’in dijital paneli üzerinden Türkiye genelinde 1.100 kişiyle gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, toplumun deprem bilinci ile hazırlık düzeyi arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.