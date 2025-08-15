Deprem korkusu zirvede, hazırlık sıfıra yakın: Her 10 kişiden 8’i büyük tehlikenin farkında ama önlem almıyor

Areda Survey tarafından 1.100 kişiyle yapılan araştırmada, toplumun yüzde 79,8’i kendini deprem tehdidi altında hissettiğini belirtti.

Bu oran, Türkiye’de şimdiye kadar ölçülen en yüksek deprem kaygısı seviyesi olarak kayda geçti. Ancak dikkat çeken nokta, bu yüksek farkındalığın pratik hazırlığa yansımaması.