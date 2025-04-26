Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binasında hasar olduğundan şüphelenen vatandaşlar, hasar tespit başvurularının nasıl yapıldığını merak ediyor. e-Devlet ve çevrim içi sistemler üzerinden yapılan başvuru süreci, adım adım anlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 1

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, binalarında gözle görülür çatlak veya yapısal hasar olduğunu düşünen vatandaşlar hasar tespiti başvurularına yöneldi.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 2

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen hasar tespit süreci, e-Devlet üzerinden erişime açık.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 3

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Hasar tespit başvurusu yapmak oldukça kolay. Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvurularını oluşturabiliyor.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 4

İşte adım adım başvuru süreci:

1. e-Devlet’e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresine girin.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 5

2. “Hasar Tespit” araması yapın: Ana sayfadaki arama çubuğuna “Afet Hasar Tespit Başvurusu” yazın.

3. Formu doldurun: Hasar olduğunu düşündüğünüz bina bilgilerini eksiksiz şekilde girin.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 6

4. Görsel ekleyin (varsa): Eğer çatlak, yıkım ya da hasar varsa, çektiğiniz fotoğrafları sisteme yükleyin.

5. Başvurunuzu onaylayın: Tüm bilgileri tamamladıktan sonra başvurunuzu gönderin.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 7

Başvurunun ardından yetkili ekipler, binayı yerinde incelemek üzere adrese yönlendiriliyor. İnceleme sonucunda bina;

Hasarsız
Az hasarlı
Orta hasarlı
Ağır hasarlı/yıkık

olarak sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma, tahliye ve güçlendirme kararlarında belirleyici rol oynuyor.

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Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 8

TESPİT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yapılan incelemelerin sonuçları, yine e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Afet Hasar Tespit Sonucu Sorgulama” hizmeti ile başvuru yapan vatandaşlar, kendi binalarının durumunu online olarak öğrenebiliyor. Ayrıca mahalle muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlıklarından da bilgi alınabiliyor.

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