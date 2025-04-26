Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binasında hasar olduğundan şüphelenen vatandaşlar, hasar tespit başvurularının nasıl yapıldığını merak ediyor. e-Devlet ve çevrim içi sistemler üzerinden yapılan başvuru süreci, adım adım anlatıldı.
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, binalarında gözle görülür çatlak veya yapısal hasar olduğunu düşünen vatandaşlar hasar tespiti başvurularına yöneldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen hasar tespit süreci, e-Devlet üzerinden erişime açık.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Hasar tespit başvurusu yapmak oldukça kolay. Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvurularını oluşturabiliyor.
İşte adım adım başvuru süreci:
1. e-Devlet’e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresine girin.
2. “Hasar Tespit” araması yapın: Ana sayfadaki arama çubuğuna “Afet Hasar Tespit Başvurusu” yazın.
3. Formu doldurun: Hasar olduğunu düşündüğünüz bina bilgilerini eksiksiz şekilde girin.
4. Görsel ekleyin (varsa): Eğer çatlak, yıkım ya da hasar varsa, çektiğiniz fotoğrafları sisteme yükleyin.
5. Başvurunuzu onaylayın: Tüm bilgileri tamamladıktan sonra başvurunuzu gönderin.
Başvurunun ardından yetkili ekipler, binayı yerinde incelemek üzere adrese yönlendiriliyor. İnceleme sonucunda bina;
Hasarsız
Az hasarlı
Orta hasarlı
Ağır hasarlı/yıkık
olarak sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma, tahliye ve güçlendirme kararlarında belirleyici rol oynuyor.
TESPİT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yapılan incelemelerin sonuçları, yine e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Afet Hasar Tespit Sonucu Sorgulama” hizmeti ile başvuru yapan vatandaşlar, kendi binalarının durumunu online olarak öğrenebiliyor. Ayrıca mahalle muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlıklarından da bilgi alınabiliyor.