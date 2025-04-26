Deprem sonrası yoğun talep: Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır?

TESPİT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yapılan incelemelerin sonuçları, yine e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Afet Hasar Tespit Sonucu Sorgulama” hizmeti ile başvuru yapan vatandaşlar, kendi binalarının durumunu online olarak öğrenebiliyor. Ayrıca mahalle muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlıklarından da bilgi alınabiliyor.