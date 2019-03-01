İTÜ Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu, deprem tahmincisi olduğu öne sürülen Frank Hoogerbeets'in mart ayının ilk haftası, ayın 3'ü veya 4'ü gibi büyük bir deprem olacağını iddia etmesi ve bugün Peru'da 7.1 büyüklüğünde depre olması sonrası 'Frank Hoogerbeets tahminlerini tutturdu' haberine tepki gösterdi. Kadıoğlu, "Frank 4 gün once Türkiye demişti bu gün Peru da oldu. Bu mu bilmek? Zaten dünyada sürekli depremler oluyor. Yani horoz öttüğü için güneş doğmuyor" ifadelerini kullandı

Deprem tahmincisi olduğu iddia edilen Frank Hoogerbeets, mart ayının ilk haftası, ayın 3'ü veya 4'ü gibi büyük bir deprem olacağını iddia etmişti.



İddialar sonrası bugün Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin olmasının ardından 'Frank Hoogerbeets tahminlerini tutturdu' haberlerine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıoğlu, şunları belirtti:



"Frank 4 gun once Türkiye demişti.



Bu gün Peru da oldu.



Bu mu bilmek?



Zaten dünyada sürekli depremler oluyor.



Yani horoz öttüğü için güneş doğmuyor."



OLASI İSTANBUL DEPREMİ



Frank Hoogerbeets, korkutucu bir iddia daha ortaya attı, mart ayında daha büyük bir deprem olacağını öne sürdü.



Frank Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir ve bu deprem muhtemelen mart ayının 3'ünde veya 4'ünde olacak." dedi.



DEPREM TÜRKİYE'DE OLABİLİR Mİ?



Hoogerbeets, "Bu deprem Türkiye'de olabilir mi?" sorusunu, "Belki de, evet bu mümkün. Meselan Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve bu kısımda baskı artıyor. Türkiye, sıradaki yer olabilir." şeklinde yanıtladı.



Hoogerbeets, beklenen depremin Türkiye'de olma ihtimalini değerlendirdi.



Hollandalı Hoogerbeets, şunları söyledi:



"Anadolu fay hattı var. Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir ama çok sık olmaz. Çünkü baskı, Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir. Bilim insanları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hem fikir ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz."



ulusal.com.tr