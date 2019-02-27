Deprem tahminleriyle bir anda dünyanın gündemini sarsan Hollandalı deprem bilimci Frank Hoogerbeets, Türkiye için kritik iddiada bulundu. Hoogerbeets "Evet, Türkiye'de yine 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını biliyoruz. Sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz." dedi. Ayrıca, Hoogerbeets mart ayının ilk haftası, ayın 3'ü veya 4'ü gibi büyük bir deprem olacağını öne sürdü

Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, A Haber'e konuştu.



Hoogerbeets, tahminleri nasıl yaptığını, "Gezegenler arasında bir düzen vardır. Ben de bunun üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında spesifik gezegen dizilimlerinin deprem üzerindeki olası etkisini araştırdım." sözleriyle anlattı.



Hoogerbeets, 21 Şubat 2019 tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde bir deprem olacağını iddia etmişti. Hoogerbeets, "19 ile 21 Şubat arasında gezegenler arasında çok kritik bir geometri vardı. Ben de 21 Şubat'ta büyük bir deprem olacağını tahmin ettim. 21 Şubat'ta benim öngördüğümden biraz daha geç Ekvador'da 7,5-7,7 arası deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.



Hoogerbeets, korkutucu bir iddia daha ortaya attı, mart ayında daha büyük bir deprem olacağını öne sürdü.



Frank Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir ve bu deprem muhtemelen mart ayının 3'ünde veya 4'ünde olacak." dedi.



DEPREM TÜRKİYE'DE OLABİLİR Mİ?



Hoogerbeets, "Bu deprem Türkiye'de olabilir mi?" sorusunu, "Belki de, evet bu mümkün. Meselan Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve bu kısımda baskı artıyor. Türkiye, sıradaki yer olabilir." şeklinde yanıtladı.



Hoogerbeets, beklenen depremin Türkiye'de olma ihtimalini değerlendirdi.



Hollandalı Hoogerbeets, şunları söyledi:



"Anadolu fay hattı var. Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir ama çok sık olmaz. Çünkü baskı, Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir. Bilim insanları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hem fikir ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz. "



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