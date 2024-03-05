Deprem uyarısı nasıl 1 dakika önce telefonlara gitti? Depremi önceden bildiren uygulamalar mümkün mü?
4 Mart gecesi Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen depremin telefonlara bildirim olarak önceden gelmesi deprem uyarısının mümkün olup olmadığını düşündürdü!
AFAD Deprem’in açıklamasına göre merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.9 büyüklüğündeki deprem Android işletim sistemi olan cep telefonlarına bir dakika önce bildirildi.
Bu durum, Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde gerçekleşti. Android Deprem Uyarı Sistemi, Android telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve bölgede bulunan Android işletim sistemli cep telefonu kullanıcılarına gönderiyor.
Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.
Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.