Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir
Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremine ilişkin senaryonun daha belirgin hale geldiğini belirterek Avcılar hattında “basen etkisi” ve zemin büyütmesine dikkat çekti. Bektaş, deprem M6,2–M6,4 seviyesinde kalsa bile sarsıntı şiddetinin bazı bölgelerde 7 seviyesine çıkabileceğini vurguladı.
İstanbul depremi endişesi sürüyor
Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği İstanbul depremi, milyonlarca kişi için en büyük endişe kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Hem Türkiye’deki bilim insanlarının hem de uluslararası araştırmaların önemli bir kısmı, İstanbul’un çok uzak olmayan bir gelecekte büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.
ABD merkezli uluslararası hakemli dergi Science’ta 2025 yılının son aylarında yayımlanan “Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması” başlıklı makale, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz çukurunda 1766 yılındaki depremden bu yana yaklaşık 6 metrelik bir deformasyon biriktiğini savunmuştu.
ABD merkezli dergide yayımlanan makalenin ardından Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir çalışma kaleme almıştı.
Bektaş, daha önce konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum.”
Prof. Dr. Osman Bektaş, bu sabah sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak beklenen İstanbul depremine ilişkin senaryonun netleştiğini söyledi.
“M6,2–M6,4 olsa bile Avcılar’da şiddet 7’ye çıkabilir”
Bektaş, söz konusu depremin büyüklüğünün 6,2 ya da 6,4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesiyle sismik dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini kaydetti.
“İstanbul depremi için senaryo netleşiyor”
Bektaş, değerlendirmesinde Orta Marmara Sırtı’ndaki ince ve kırılgan kabuğun sığ bir depremsellikle kırılabileceğini ifade etti.
Bektaş, doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyerinin kırılmayı durdurma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu durumu, 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması örneğiyle ilişkilendirdi. Bektaş, depremin büyüklüğü M6,2–M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlikenin büyük olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle Avcılar hattındaki “basen etkisi” ve zemin büyütmesinin sismik dalgaların şiddetini 7 seviyesine çıkarabileceğini vurguladı. Bektaş, “Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar” değerlendirmesinde bulundu.