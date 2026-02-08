Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir

ABD merkezli dergide yayımlanan makalenin ardından Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir çalışma kaleme almıştı.

Bektaş, daha önce konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum.”