Deprem ve kaza hasarlı araçları "Sıfır" gibi gösterdiler! İstanbul merkezli 15 ilde şafak vakti dev operasyon

İstanbul merkezli yürütülen ve Türkiye'nin 15 farklı şehrine uzanan çok katmanlı bir mali soruşturma kapsamında, illegal yöntemlerle usulsüz kredi çeken dev bir suç organizasyonu deşifre edildi. Emniyet güçlerinin teknik takip işlemlerinin ardından sabaha karşı şafak vakti eş zamanlı operasyonel süreç başlatıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE MALİ ŞUBE KOORDİNESİ

Finansal sistemdeki usulsüz para akışlarını ve ödenmeyen şüpheli kredileri takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde makro bir çalışma yürüttü. Örgütlü olarak işlenen kredi dolandırıcılığı suçunun tamamen engellenmesi ve finansal altyapıya zarar veren zanlıların yakalanması amacıyla aylarca süren fiziki ve siber delil toplama süreci gerçekleştirildi.

DEPREM VE KAZA HASARLI ARAÇLARI SAĞLAM GÖSTERMİŞLER

Mali polisin yaptığı detaylı incelemeler ve dikey veri analizleri, suç örgütünün akılalmaz oyununu gözler önüne serdi. Organize şekilde hareket eden şebeke üyelerinin kendi aralarında net bir görev paylaşımı yaptıkları belirlendi. Zanlıların; ağır hasarlı, geçmişte büyük trafik kazalarına karışmış, deprem felaketi nedeniyle hurdaya dönmüş ve hatta bazıları dönemsel olarak basına da yansımış olan nitelikli hasarlı araçları piyasadan ucuz maliyetle temin ettikleri saptandı.

Bu araçlar, şebekenin doğrudan bağlantılı olduğu ve kontrol ettiği usulsüz ekspertiz firmalarına götürüldü. Ekspertiz süreçlerini yürüten örgüt üyeleri, gerçeğe aykırı ve sahte raporlar düzenleyerek bu hurda araçları tamamen "hasarsız", "orijinal" veya "sağlam" durumda gösterdi. Bu hayali değer üzerinden aracı finans kurumlarından yüksek tutarlarda krediler çekildiği ve çekilen bu kredilerin geri ödenmeyerek sistemin bilinçli olarak zarara uğratıldığı adli adımlarla kanıtlandı. Kredilerde paravan olarak kullanılacak kişilerin de suç örgütü tarafından özel olarak seçildiği tespit edildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI HÜCRE BASKINI: 27 ZANLI NEZARETHANEDE

Zanlıların kurumsal kimliklerini, siber ayak izlerini ve saklandıkları adresleri tek tek netleştiren İstanbul Mali Şube ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) sabah saatlerinde; İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'ın da aralarında bulunduğu tam 15 ilde önceden belirlenen hücre adreslerine eş zamanlı şok baskınlar icra edildi.

Operasyonel süreç kapsamında, aralarında usulsüz rapor düzenleyen ekspertiz sorumlularının da yer aldığı net 27 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte ekspertiz belgesi, dijital materyal ve araç alım-satım evrakına adli emanete alınmak üzere el konuldu. Gözaltındaki 27 zanlı, sorgu ve adli tescil işlemleri için İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Yerleşkesine götürüldü. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmek üzere yürütülen çok yönlü soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.