Deprem yerine panik öldürebilir! Malatya'da korkunç anlar

Malatya’da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.+

PANİK CANLARINA SEBEP OLUYORDU!





Malatya’da peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.