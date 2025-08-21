Depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti: Sitede tadilat yapan 7 kişiye daha dava açıldı

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarında 115 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen ana davaya ek olarak yeni bir iddianameyi kabul etti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sitedeki dükkanlarda yapılan tadilatların “binanın statiğini bozduğu” ve “asli kusur” oluşturduğu bilirkişi raporlarıyla ortaya kondu.

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, E.T, Z.Y.Ö, E.T, Y.S ve Ç.C. isimli sanıkların “projelendirme ve yapı tekniğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemesi” nedeniyle meslekten men edilmeleri talep edildi.

TADİLATLAR BANKA VE KAFEDE YAPILDI

Bilirkişi raporuna göre, “Penta Park 3. bloğun altında faaliyet gösteren bir bankanın, belediyeden tadilat başvurusunda bulunduğu ve basit onarım izni alınmasının ardından bodrum iniş merdiveninin yerinin değiştirildiği, galeri boşluğundan asma kata çelik merdiven yapıldığı, döşemede boşluklar açıldığı” tespit edildi. Ayrıca, “Penta Park 1. bloğun altında faaliyet gösteren kafede de asma kattaki döşeme boşluklarının iş yeri ön cephesine kadar genişletildiği, bu eylemin binaya ilave yük getirdiği ve bu tadilatlarla asli kusur atfı yapıldığı” belirtildi.

İddianamede, “Banka şubesi içerisinde yapılan tadilatlara ilişkin projelerin mimarlar ve şirket yetkilileri E.T, E.T. mimarlar Z. Y. Ö, Y. S. isimli kişiler tarafından hazırlandığı, tadilatın Ç. C. tarafından yapıldığı, kafede yapılan tadilat ile alakalı M. S. ve Ö. A. hakkında tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin bilirkişi raporunda açıklanan gerekçelerden dolayı tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği” bilgisine yer verildi.

“BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜM SUÇLAMASI”

İddianamede şu ifadeye yer verildi:

“Şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapı projesini kanun ve yönetmeliğe uygun yapmadıkları ve denetimlerinde yetersiz ve özensiz davrandıkları yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, böylelikle şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır.”

DAVA 5 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Sanıkların yargılaması, 5 Eylül 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Aynı davada, daha önce 3 sanık hakkında yargılama başlatılmış, ayrıca 13 belediye personeli hakkında da 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.