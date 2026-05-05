Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi davasında 21 yıl hapis

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde 146 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarına ilişkin dava sonuçlandı. Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki yıkımın sorumlularını yargılayan mahkeme, dikkat çeken bir cezaya hükmetti.

MAHKEMEDEN MÜTEAHHİT VE ESKİ MÜDÜRE 21 YIL

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık Ahmet Kara, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara’yı suçlu buldu.

Kara, TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI

Davanın diğer sanıkları için ise karar farklı yönde oldu. Mahkeme heyeti; tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö'nün üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine hükmetti.

146 CANIN YİTİP GİTTİĞİ SÜRECİN ÖZETİ

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesinde bulunan Hamidiye Sitesi'nin iki bloğu yerle bir olmuştu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müteahhit ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 16 sanık hakkında dava açılmıştı. Bugünkü kararla, facianın sorumluluğu noktasında Ahmet Kara'ya verilen ceza kesinleşmiş oldu.