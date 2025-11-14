Depremde 96 kişi hayatını kaybetmişti… Alpargün Apartmanı davasında yeni detaylar!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Alpargün Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerin ilkinde yıkılmıştı. Apartmanda bulunan 96 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden sonra binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu (TUS) Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçmış, sonrasında yakalanarak Adana'ya getirilerek 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün'e, 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, bu cezayı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar görülen duruşmada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, istinafın kararı bozmasına rağmen verdiği cezanın arkasında durarak, sanığa yeniden 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Alpargün'e ilişkin 85 sayfalık gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda, sanığın statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekildi. Hazırladığı statik projenin yetersizliğinin yanı sıra, kolon, kiriş ve temel donatı alanlarının eksik bırakıldığı ve projeyle uygulama arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edildiği belirtildi. Kararda, özellikle taşıyıcı sistemde projeyle uygulama arasında 100-150 santimetreyi bulan kolon kaymaları bulunduğu, malzeme kalitesinin ve donatı detaylandırmasının da yetersiz olduğu vurgulandı.

"OLURSA OLSUN" DİYEREK HAREKET ETTİ, PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Mahkeme, Yargıtay içtihatları ve doktrindeki Frank formülüne de atıf yaparak, sanığın "olursa olsun" diyerek hareket ettiğini belirtti ve olası kastın oluştuğu sonucuna vardı.

Sanığa 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının verildiği hatırlatılan kararda, indirim uygulanmamasının gerekçesi de açıklandı: "sanığın depremden hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçıp yakalanması, yargılama sürecinde işlediği suça yönelik pişmanlık göstermemesi nedeni ile hakkında TCK'nın 62. maddesinin (takdiri indirim) uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir".