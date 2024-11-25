Depremde hayat kurtaran madenciler, özelleştirmeye karşı ayakta! Depremzedeler, madencilere destek mesajları paylaştı

Deprem arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından hayat izi bulmak için "Sesimizi duyan var mı?" diye seslenen madenciler, şimdi kendilerinin duyulmasını istiyor. Çünkü hayat kurtaran madencilerin iş güvencesi özelleştirme tehdidiyle karşı karşıya...

6 Şubat depreminden 248 saat sonra Kahramanmaraş’ta çöken Atabey Apartmanı'nın enkazından, Aleyna Ölmez'i yaralı olarak çıkaran madenci Ali Akdoğan da gizli kahramanlardan. Gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katılan madenci Akdoğan “madenimiz satılmasın” çağrısı yaptı.

Depremzedeler hayatlarını kurtaran madencileri unutmadı. Özelleştirmeye karşı çıkan depremzedeler “Madencilerimizin sonuna kadar yanındayız” dedi.