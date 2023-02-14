Depremde hayatını kaybedenlerin kimlikleri nasıl tespit ediliyor?

BÜLENT GÜRCAN DETAYLARI ANLATTI

Kimlik tespitinde çalışan ekiplerin başında savcının bulunduğunu ve olay yeri inceleme personelinin yer aldığını aktaran Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan, şunları kaydetti:

"Burada 15 timle çalışıyoruz. Alana gelen cenazelerin ölü muayenesini yapıp, kimliğini tespit etmek üzere fotoğraflama, parmak izi ve DNA analizi örnek alma, tanıkla teşhis yaparak cenaze teslim ediliyor.

Geldiğimiz andan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD'ın desteğiyle gerekli çadırlar burada kuruldu. Her cenazemiz için cumhuriyet başsavcımızın defin tutanağı tutuluyor. İslami usule göre yıkama ve kefenlenme işlemlerinin ardından namazları kılınarak defin işlemleri yapılıyor."

Gürcan, cenazelerin defninin belirlenen numaralarla Büyükşehir Belediyesince yapıldığını aktardı.