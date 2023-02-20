Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar duygulandırıyor.

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Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek" - Resim: 1 1 11

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar, duygulandırıyor.

Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek" - Resim: 2 2 11

Onikişubat ilçesinde bulunan 10 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek" - Resim: 3 3 11

Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.

Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek" - Resim: 4 4 11

Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümleri dikkati çekiyor.