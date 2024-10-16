Depremin ardından 30 artçı sarsıntı oldu! AFAD son durumu bildirdi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9'luk depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. AFAD, depremin ardından 30 artçı sarsıntının daha yaşandığını kaydetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Depremin ardından 30 artçı sarsıntı oldu! AFAD son durumu bildirdi
Yayınlanma:

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklamalar geldi.

Bölgedeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildiGüneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem malatya AFAD
Günün Manşetleri
Güvenpark saldırısı davasında karar
Özgür Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek
5 şehirde okullar tatil edildi
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama
Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulundu!
CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi
Çok Okunanlar
16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi
Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı! Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı!
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama