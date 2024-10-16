Depremin ardından 30 artçı sarsıntı oldu! AFAD son durumu bildirdi
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9'luk depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. AFAD, depremin ardından 30 artçı sarsıntının daha yaşandığını kaydetti.
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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklamalar geldi.
Bölgedeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı