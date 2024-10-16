Depremle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD duyurdu

Malatya'da saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Malatya, Şanlıufa ve Elazığ'da toplam 3 binada hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD tarafından yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Depremle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD duyurdu
Yayınlanma:

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini bildirdi. Ali Yerlikaya açıklamasında, "112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında "Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 3 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pütürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama! Bölgede daha büyük bir deprem olacak mı?Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama! Bölgede daha büyük bir deprem olacak mı?Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem son dakika malatya Ali Yerlikaya AFAD
Günün Manşetleri
Bakan Ali Yerlikaya'dan 5,9'luk depremle ilgili açıklama
Çin ve Rusya başbakanları bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
5 terörist etkisiz hale getirildi
100 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Depremle ilgili yeni gelişme
Güvenpark saldırısı davasında karar
Özgür Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek
5 şehirde okullar tatil edildi
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama
Çok Okunanlar
16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı! Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı!
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama