Depremle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD duyurdu

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini bildirdi. Ali Yerlikaya açıklamasında, "112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında "Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 3 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pütürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.