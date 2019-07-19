Dere yatağı zehir saçıyor

Bu gördüğünüz dere, İZSU'nun kontrolünde olan, TOKİ'nin lağım sularının döküldüğü Bahçelaki deresi. 2 hafta önce gündeme getirdiğimiz haber üzerine Bahçelaki deresinde su analizi yapıldı. Rapor tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği, Çeşme'nin Şifne mahallesinden gelen şikayetler üzerine harekete geçti.
Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Gündüz Kapancıoğlu su analiz raporunun ciddi sonuçlar içerdiğini söyledi.
Dere yatağındaki suyun analiz raporuna göre koliform oranı yüksek. Uzmanlara göre suda koliform istenmeyen bir şey çünkü koliform içeren sular insanlarda hastalık yapıcı etki gösteriyor. Mide bulantısı kusma ile başlayan ciddi mide ve bağırsak hastalıklarına sebep oluyor.
Reisdere mahallesi ve yeni kurulan TOKİ'nin lağım suları Bahçelaki deresinden Çeşme denizine dökülüyor.
Bahçelaki deresinin ıslahından İZSU sorumlu. Şifneliler bu çevre sorununun biran evvel çözümünü istiyor.
ulusal.com.tr
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