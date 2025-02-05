Derik’teki feci kazanın davasında mütalaa açıklandı

Kazanın, Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonu civarında 20 Ağustos 2022'de yaşandığı belirtildi. Yunus Şataflı'nın kullandığı, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, iki araca çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen 6 yaşındaki Şervan Tanrısever, 11 yaşındaki Mihriban Tanrısever, 80 yaşındaki İbrahim Halil Has ve 35 yaşındaki İnan Berk yaşamını yitirdi. Çevredeki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

İlk kazadan 33 dakika sonra, Umut Gündüz'ün kullandığı 34 NMB 53 plakalı gübre yüklü TIR, kaza yerindeki kalabalığa dalarak çok sayıda kişiyi ezdi ve bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada, olaya müdahale eden polis memuru Yahya Ergin şehit olurken, 15 kişi daha hayatını kaybetti. Kazalarda 47 kişi yaralandı. Toplamda 11 araç ve 3 iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

TIR şoförleri Umut Gündüz ve Yunus Şataflı tutuklanarak yargılanmaya başladı. Firma yetkilileri ise tutuksuz olarak yargılandı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, TIR şoförleri Umut Gündüz ve Yunus Şataflı'nın asli kusurlu olduğu belirtilerek, her biri hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Firma yetkilileri hakkında ise beraat kararı talep edildi.

Savcı, TIR şoförlerinin iniş eğimli yolda araçlarının teknik özellikleri, yük durumu ve yol yapısını dikkate almadıklarını, sık fren kullanımı sonucu fren sisteminin ısınarak etkisiz hale gelmesine neden olduklarını ifade etti. Ayrıca, yüksek eğimli yolda hatalı vites kullanımı ve hız sınırlarını aşma gibi ihmallerin de kazaya yol açtığı vurgulandı.

Duruşma, 27 Şubat 2025 tarihinde devam edecek. Bu duruşmada avukatların mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları bekleniyor.