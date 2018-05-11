Bartın'da FETÖ bağlantılı dershanenin müdürlüğünü yapan Cemil Akbaş'ın, kayıt dışı gösterdiği öğrencilerden alınan dershane paralarını örgütün elebaşına gönderdiği belirlendi.

Bartın'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan 2 ayrı davada 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.P. katıldı. KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Cevdet Tepe ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "ByLock" kullandıklarının tespit edildiğini, Bank Asya'da para hareketliliğinin görüldüğünü, örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşiye dahil oldukları, il yapılanmasında çeşitli görevlerde bulunduklarının anlaşıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.



Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için süre talep ettiği duruşma, 7 Haziran'a ertelendi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu yargılanan, örgütle bağlantılı dershanenin müdürlüğünü yapan Cemil Akbaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Bank Asya'da yüklü miktarda para hareketliliğinin görüldüğünü, "ByLock" kullandığını, örgütün eylemlerine dahil olduğunu, müdürlüğünü yaptığı dershanede öğrencileri kayıt dışı göstererek bu öğrencilerden alınan dershane paralarını örgütün elebaşına gönderdiğinin belirlendiğini bildirerek, sanığın "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talep ettiği duruşma, 22 Mayıs'a ertelendi.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan eski öğretim görevlisi ile tutuklu öğretmenin 5 yıldan 10 yıla, dershane müdürünün ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.