İlçe Milli Eğitim Müdürünün seçimlerde AKP adına kampanya yürütmesini eleştiren sendikacıya sürgün cezası verildi. Gaziantep Eğitim-İş Nizip Temsilcisi Hasan İnal yaşananaları Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir'e anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürünü eleştirdi, sürgün cezası aldı.



Eğitim-İş Nizip Temsilcisi Hasan İnal, Gaziantep Karkamış'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bozkurt'un sosyal medya hesabında AKP adına seçim çalışması yürüttüğünü deşifre etti.



Ancak bu durum İnal'a sürgün cezası olarak geri döndü. Bozkurt tarafından şikeyet edilen İnal, Şırnak Uludere Dağdibi İlkokuluna sürüldü.



Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Ay, eğitimcinin cezalandırılmasına tepki gösterdi.



Mustafa Ay, sürgün kararının hukuksuz olduğunu söyledi, keyfi davranıldığına dikkat çekti.



Hasan İnal, hakkını yargıda arayacak. Sürgün edildiği için üzgün değil, çünkü onun için her yer vatan toprağı.



Haber- Kamera: Ekrem Demi

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