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Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından konuştu

​BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. 

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.Görüşme ile ilgili konuşan Destici, "Biz daha önce de açıklamıştık Cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanı seçiminde de milletvekili seçiminde de ittifakın yanındayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. 

Destici açıklamasında şunları kaydetti. 

Nezaketleri, samimi tavırları için teşekkür ediyorum. BBP başından itibaren hem sistem değişikliğini, hem de Cumhur İttifakı’nı desteklediğini çok açık cümlelerle ifade etti. Bugün de aynı noktadayız. Tavrımız budur. İttifakın şeklinin nasıl olacağı noktasına gelince, o konuyla ilgili düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştım. BBP ittifak içinde nasıl yer alacağı konusunda kararını çok kısa bir süre içinde verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız BBP’nin duruşuna, tavrına ve ittifak içinde nasıl yer alacağı konusunda görüşlerine büyük değer veriyor. Bizim için önemli olan budur. Bundan sonrası bizim vereceğimiz bir karar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #mustafa destici #bbp #cumhurbaşkanı erdoğan
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