Dev derbi öncesi Passolig'i çökerten şebekeye ağır darbe! 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları arasında oynanan müsabakada karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i hakkında tutuklama kararı verilirken, 5'ine adli kontrol hükümleri uygulandı. İşlemleri biten 3 kişi doğrudan serbest bırakıldı, gözaltındaki 1 şüphelinin adli işlemlerinin ise halen sürdüğü bildirildi.

PASSOLİG SİSTEMİNİ ENGELLEYİP BİLETLERİ TOPLU ŞEKİLDE ALMIŞLAR

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, bilet usulsüzlüğünün yöntemini de ortaya çıkardı. Dosyada yer alan bilgilere göre, 31 Ekim 2025 tarihinde Fenerbahçe tribünleri için ayrılan 1900 bilet satışa sunuldu ve bunların 632'si kısa süre içinde tükendi. Ancak geriye kalan biletler uzun bir süre sistem üzerinden satılamadı. Taraftarlar bilet almak için Passolig sistemine girmeye çalışırken, şüphelilerin sistemi kasten engelleyerek kalan tüm biletleri toplu halde satın aldığı tespit edildi.

Sisteme müdahale ederek haksız kazanç sağlayan şahısların, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde elden, bir kısmını da internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformları aracılığıyla sattıkları anlaşıldı. Bilet alımında kullanılan banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik yapılan teknik takipler sonucunda, aynı internet bağlantısı ve kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alan şahıslar tek tek deşifre edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Ekiplerin 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlar neticesinde 14 zanlı yakalanarak adalete teslim edildi.