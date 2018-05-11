İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek.
Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.