Dev fon soruşturmasında MASAK düğmeye bastı! 4 finans devinin yöneticileri ve kripto para transferleri mercek altında

2026/149004 dosya numarası üzerinden gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a gönderilen resmi yazıyla dört büyük finans kuruluşu, alt şirketleri, üst düzey yöneticileri ve birinci derece yakınlarının tüm yurt dışı hesap ve kripto para hareketleri takibe alındı.

4 BÜYÜK ŞİRKET VE ALT YAPILARINA KAPSAMLI İNCELEME

Başsavcılığın MASAK'a ilettiği inceleme talimatında odaklanılan finans kuruluşları şunlar oldu:

Pusula Finans Holding AŞ

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ

Hedef Holding AŞ

Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ

Soruşturma makamı, söz konusu holding ve menkul değerler şirketleri ile bu kurumlara bağlı faaliyet gösteren tüm alt şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak çıkarılmasını talep etti.

2024'TEN GÜNÜMÜZE KRİPTO VE YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ MASADA

MASAK uzmanlarının hazırlayacağı mali analiz dosyasında yer alacak temel parametreler belirlendi:

Tüm Finansal Hareketler: Tespit edilecek şirket yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm bankacılık ve mali işlemleri ham veri formatında savcılığa sunulacak.

Kripto Varlıklar: Kişilerin kripto para borsaları ve cüzdanları üzerinden gerçekleştirdiği transferler, transferlerin kaynağı ve nihai alıcıları araştırılacak.

Yurt Dışı Giriş-Çıkışları: Şüphelilerin yurt dışına aktardıkları fonlar ile yurt dışı kaynaklı hesaplardan gelen tüm para giriş ve çıkışları mercek altına alınacak.

YÖNETİCİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KISKACA ALINDI

Mali takibin kapsamı olası mal kaçırma ve perdeleme yöntemlerini engellemek adına genişletildi:

Dosya kapsamında görev yapan 4 fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece akrabalarının finansal hesapları da incelemeye dahil edildi.

İncelemeyle; yöneticilerin doğrudan kendi adlarına yapmadıkları, yakınlarının banka veya kripto hesapları üzerinden dolaşıma sokulmuş olabilecek muhtemel yurt dışı sermaye ve kripto varlık aktarımlarının izi sürülecek.

Başsavcılık, soruşturmanın selameti açısından ilgili verilerin ivedilikle toplanıp adli mercilere ulaştırılması gerektiğini bildirdi.