Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü akaryakıt kaçakçılığı ve hayali ihracat soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul merkezli Keskin Holding'in Etiler'deki yönetim binasına operasyon düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile yapılan operasyonda Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, merkezi İstanbul Etiler'de bulunan holdingin sahibi Recep Ercan Keskin bu sabah 05.00 sıralarında evinde gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.



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