Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile yapılan operasyonda Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkezi İstanbul Etiler'de bulunan holdingin sahibi Recep Ercan Keskin bu sabah 05.00 sıralarında evinde gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.
ulusal.com.tr
Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü akaryakıt kaçakçılığı ve hayali ihracat soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul merkezli Keskin Holding'in Etiler'deki yönetim binasına operasyon düzenledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile yapılan operasyonda Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.