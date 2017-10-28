Boğaz kapatıldı
Boğaz kapatıldı
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
Katalonya'nın bağımsızlığı çıkmaza girdi
Katalonya'nın bağımsızlığı çıkmaza girdi
AKP'li belediyede 3 istifa
AKP'li belediyede 3 istifa

Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! Boğaz kapatıldı

Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle boğaz, tek yönlü transit geçişlere kapatıldı

Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! Boğaz kapatıldı

Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle boğaz, tek yönlü transit geçişlere kapatıldı

Singapur bandıralı "Maersk Hong Kong" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.


İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 353 metre uzunluğunda ve 151 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale boğazı #gemi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika haberleri: İşte Melih Gökçek'in istifa edeceği saat
Sonraki Haber
İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derecenin altına inecek (İstanbul hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.