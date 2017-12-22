Çanakkale Boğazı geminin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı
Hong Kong bandıralı "Ym Wreath" adlı devasa konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
İstanbul'un Ambarlı Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan 368 metre uzunluğunda ve 153 bin 500 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.
Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
Çanakkale Boğazı geminin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı geminin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı
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