Dev operasyonda sıcak gelişme! 11 Ünlü isim adliyeye sevk edildi

İstanbul’da uyuşturucu madde kullanımını teşvik ettiği, kullanım için yer sağladığı ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir safhaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan 20 şüpheliden 11’i adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde son dönemde önemli operasyonlara imza atıldığı belirtildi. Açıklamada, yurt dışından deniz yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen yüksek miktarda kokainin ele geçirildiği, ayrıca İstanbul’un çeşitli ilçelerinde uyuşturucu üretim ve satışına yönelik operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, uyuşturucu ticareti yapanların yanı sıra uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran ve kullanan kişilere yönelik ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildiği bildirildi.

İSTANBUL VE MUĞLA'DA EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Soruşturma kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleriyle Muğla’daki toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sanat ve magazin dünyasından isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Berkay Şahin de yer aldı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen çeşitli maddeler, elektronik sigaralar, hassas terazi, şırınga ve kilitli poşetler ele geçirildiği açıklandı.

11 ŞÜPHELİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE

Soruşturmanın devamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 20’ye yükseldi. Şüpheliler, biyolojik örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından 9 kişi serbest bırakılırken; Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin başlandığı bildirildi.