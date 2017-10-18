Dünyanın en büyük kişisel bakım ve ilaç şirketlerinden birisi olan Johnson&Johnson'ın kanser yaptığı iddialar üzerine şubat ayında açılan davada 72 milyon dolarlık ceza verilmişti, şirket ise davayı temyize götürmüştü. Johnson&Johnson'ın 72 milyon dolarlık cezası geri çekildi...

Dünyanın en büyük kişisel bakım ve ilaç şirketlerinden birisi olan Johnson&Johnson'ın kanser yaptığı iddialar üzerine şubat ayında açılan davada 72 milyon dolarlık ceza verilmişti, şirket ise davayı temyize götürmüştü. Johnson&Johnson'ın 72 milyon dolarlık cezası geri çekildi...



Şubat ayında ABD’li ünlü ilaç ve kozmetik şirketi Johnson&Johnson’ın ürünlerinden bebek pudrasını kullandığı iddia edilen bir kadının kansere yakalanarak hayatını kaybettiği öne sürülmüş yaşanan olay sonrası kadının ailesi şirkete karşı açtığı davayı kazandı, mahkeme ünlü firmayı 72 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılmıştı.



Reuters'ın haberine göre Johnson&Johnson karşı dava açtı ve bu dava şirketin lehine sonuçlandı ve 72 milyon dolarlık ceza geri çekildi.



EN AZ BİN DAVA OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ



Şubat ayında ABD'de Missouri eyalet mahkemesi, Amerikalı ünlü ilaç ve kozmetik firmasının ürünlerinden bebek pudrasını yıllarca kullanmasının ardından yumurtalık kanserine yakalanan ve 62 yaşında hayatını kaybeden Jackie Fox'un ailesine tazminat ödenmesine hükmetmişti.



Fox ailesinin avukatları, şirketin bebe pudrası kullanmanın kanser riskini artırdığını bilmesine rağmen tüketicilere gereken uyarıları yapmadığını öne sürmüş ilaç şirketi yetkilileri ise bu iddiaları reddederek kararı temyize götüreceklerini söylemişti. Ülkede bebek pudrasının kanser riskini artırdığı iddialarıyla açılan en az bin dava olduğu belirtiliyor.



ARDINDAN 55 MİLYON DOLARLIK CEZA



Şubat ayının ardından firmaya yine kanser iddiasıyla tazminat cezası verilmişti. Missouri eyaletinde görülen ve Gloria Ristesund adlı kadının şirket aleyhine açtığı davada jüri, Johnson & Johnson'ı toplamda 55 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişyti.



Davacı Gloria Ristesund, mahkemedeki ifadesinde yıllardır Johnson & Johnson talk pudrasını genital bölgesinde kullandığını, bunun sonucunda da kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu anlatmış. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirtirken, ameliyat olmak durumunda kaldığını da ifade etmişti. Şirket ise yine mahkeme kararını temyize götüreceğini söylemişti.



SADECE BUNLAR DA DEĞİL



Sonrasında ise Mayıs ayında şirkete yine tüketiciler tarafından dava açılmış bu kez mahkeme 417 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti. Hükmün 70 milyon dolarlık kısmı telafi edici tazminat, 347 milyon dolarlık bölümü ise cezai tazminat olarak uygulanacağı belirtilirken açılan dava, Johnson & Johnson firmasının başta bebek pudrası olmak üzere tüm talk pudrası bazlı ürünlerindeki kanserojen riskle ilgili müşterilerini yeterince uyarmadığını iddia ediyordu.



Onlarca yıl J&J ürünleri kullandıktan sonra ölümcül evrede yumurtalık kanserine yakalandığını belirten 63 yaşındaki Echeverria'nın davası, Kaliforniya'da açılan onlarca davadan sadece biri./Hürriyet