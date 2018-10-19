Stratejik bir yatırım hizmete açıldı. STAR Rafinerisi'nin açılış töreni İzmir-Aliağa'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesi" diye tanımladığı tesis, bin 100 kişiyi istihdam edecek.

Dev stratejik yatırım Star Rafinerisi açıldı.



Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ve SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılışı için resmi tören yapıldı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.



Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tacizlerine tepki gösterdi.



Açılış töreninde ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.



Meclis Başkanı Binali Yıldırım da, rafineri ile birlikte cari açığa 1,5 milyar dolar katkı sağlanacağını vurguladı.



"Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan çok mutlu olduğunu" belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yatırımın tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Star Rafinerisi'nin yapımına 2011 yılında başlanmıştı. Rafineri, Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olarak öne çıkıyor. Proje; Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da son yıllardaki en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.



Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan tesis, doğrudan bin 100 kişiyi istihdam edecek. Yaklaşık 6,3 milyar dolar yatırımla kurulan rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor. Cari açığa da yıllık 1,5 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.



Rafinerinin devreye girmesiyle dizelde ithalat oranı yüzde 40'ın altına inecek. 1,6 milyon ton üretimiyle Türkiye'nin tüm jet yakıtı ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca, yüzde 80 olan LPG ithalat oranı yüzde 70'e düşecek.



