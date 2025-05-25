Dev uyuşturucu operasyonu: 4 günde 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın gümrük muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Son 4 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 116 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIR’IN YAKIT DEPOSUNDA LİKİT METAMFETAMİN

Operasyonun en dikkat çekici ayağı Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleşti. Yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında ülkeye giriş yapmak isteyen bir tır, riskli görülerek X-Ray taramasına yönlendirildi. Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden elde edilen görüntüleri analiz eden Gümrük Muhafaza ekipleri, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit etti.

Numune alınarak el tipi uyuşturucu tespit cihazıyla yapılan test sonucunda, maddenin likit metamfetamin olduğu anlaşıldı. Yapılan detaylı arama sonucunda 764 kilogram likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DİĞER GÜMRÜK KAPILARINDA DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Sadece Gürbulak değil, Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 382 kilogram esrar, Dilucu Gümrük Kapısı’nda 691 kilogram kristal metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilogram likit metamfetamin ele geçirildi. Böylece dört günde toplamda 2 ton 116 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonların başarısında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından aktif kullanılan Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri, el tipi uyuşturucu tespit cihazları ve risk analizi yazılımları büyük rol oynadı.